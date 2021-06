Malore Eriksen, nuovi aggiornamenti dalla Federazione danese: il giocatore resta ricoverato in ospedale

Arrivano nuovi aggiornamenti circa le condizioni di Christian Eriksen, protagonista ieri di un dramma sportivo che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.

Il malore accusato dal centrocampista della Danimarca ha fatto spaventare il mondo intero, riuscito poi a tirare un sospiro di sollievo in seguito alle notizie giunte dall’ospedale in cui è stato prontamente ricoverato. Superata la nottata, la Federazione danese ha diramato un nuovo comunicato sulle condizioni di Eriksen, sottolineando come il giocatore rimarrà al Rigshospitalet per ulteriori esami.

LEGGI ANCHE: Malore Eriksen, le parole di Lukaku: “ho pianto a dirotto prima di Belgio-Russia”

La nota della Federazione

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla Federazione della Danimarca: “questa mattina abbiamo parlato con Christian Eriksen, il quale ha ringraziato i suoi compagni per quanto fatto ieri. Le sue condizioni sono stabili, rimarrà ricoverato in ospedale per ulteriori esami. La squadra e lo staff della nazionale hanno ricevuto assistenza e continueranno a esserci l’uno per l’altro dopo l’incidente di ieri. Vorremmo ringraziare tutti per i messaggi ricevuti da tifosi, giocatori, le Famiglie Reali danesi e inglesi, club internazionali, etc. Incoraggiamo tutti a inviare i loro messaggi alla Federazione danese. Siamo sicuri che arriveranno a Eriksen e alla sua famiglia“.