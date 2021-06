La pungente ironia di Horner, che frecciata alla FIA: “la prossima direttiva mi dirà quando andare in bagno”

La Red Bull continua a dominare il Mondiale 2021 di Formula 1, Max Verstappen mette tutti in riga anche nelle Qualifiche del GP di Stiria, ottenendo una super pole position che gli permetterà di partire davanti a tutti allo spegnimento dei semafori. Un risultato esaltante che non cancella l’insofferenza di Chris Horner nei confronti delle numerose direttive FIA che, nelle ultime settimane, hanno bersagliato la Red Bull.

L’affondo di Horner

Prima quella relativa alle ali flessibili, poi quelle riguardanti le pressioni delle gomme e il caso dei pit-stop: interventi normativi che hanno spinto Horner a reagire: “la prossima direttiva tecnica mi dirà quando andare in bagno. È normale che chi è al vertice venga osservato con più attenzione da parte di tutti, ma sono molto felice che Max abbia una vettura che gli permetta di essere efficace in qualifica. La Honda ha fatto un lavoro super, domani potrebbe piovere e le Mercedes in gara saranno difficili da battere, ma noi saremo attenti e concentrati”.