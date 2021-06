Back-to-back di Verstappen: pole di Max al Gp di Stiria! Bottas penalizzato, Ferrari in difficoltà

Ancora una qualifica di scintille e colpi di scena. Il sabato pomeriggio del Gp di Stiria non ha di certo annotiato gli appassionati di F1. Al Red Bull Ring è un fantastico Max Verstappen ad ottenere la pole position, la sua terza stagionale. Le ottave qualifiche del Mondiale di F1 incoronano re d’Austria un ottimo Verstappen: l’olandese della Red Bull si è lasciato alle spalle le Mercedes di Bottas e Hamilton. Quarto tempo per un bravissimo Norris, che partirà però terzo a causa della penalizzazione di tre posizioni per Bottas. Quinto Perez.

Non è riuscita a brillare la Ferrari in Austria: Leclerc ha chiuso al settimo posto le sue qualifiche, mentre il suo compagno di squadra, Carlos Sainz, è rimasto fuori dal Q3 e domani partirà dalla 13ª casella in griglia di partenza.

La griglia di partenza del Gp di Stiria

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Hamilton

2ª fila: 3. Norris, 4. Perez

3ª fila: 5. Bottas, 6. Gasly

4ª fila: 7. Leclerc, 8. Tsunoda

5ª fila: 9. Alonso, 10. Stroll