Scontrino da mezzo milione e 30mila euro di mancia al locale: la pazzesca cena di Haaland a Mykonos

In vacanza non si bada mai a spese, ma Erling Braut Haaland stavolta ha davvero esagerato. L’attaccante del Borussia Dortmund infatti ha letteralmente ricoperto d’oro un ristorante di Mykonos, dove sta trascorrendo qualche giorno di relax in vista dell’inizio della nuova stagione.

Secondo quanto riferito da Sportime, nota testata greca, il norvegese pare abbia speso mezzo milione di euro al ristorante Nammos dell’isola, offrendo l’impossibile ai suoi commensali. Una cena di 5-6 ore con 500mila euro di conto totale, un modo piuttosto esoso per dimostrare ancora una volta il suo ‘spirito di squadra’ anche fuori dal campo.

La mancia

Haaland e i suoi amici hanno mangiato di tutto e di più, accompagnando la cena con quattro bottiglie di champagne Cristal Vintage che hanno fatto schizzare alle stelle il conto che il norvegese ha dovuto poi saldare alla cassa. Come se non bastasse il mezzo milione pagato per il pasto, Haaland ha pensato bene anche di lasciare un’incredibile mancia da ben 30mila euro al locale, come ringraziamento per l’accoglienza ricevuta. Insomma, una serata tutt’altro che economica per l’attaccante del Borussia Dortmund, protagonista di una vacanza da… sceicco.