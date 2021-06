Vacanza da nababbo per Haaland? Tutta la verità sulla cena da mezzo milione: le parole del calciatore norvegese

Nelle ultime ore si parla tanto del caso Haaland. Il calciatore si trova in vacanza in Grecia, come evidenziato anche dai suoi post sui social e le notizie su di lui corrono davvero veloci.

Ieri ha fatto clamore la notizia lanciata da un media greco riguardante una cena dalle cifre spropositate di Haaland: il calcitore norvegese avrebbe speso 500.000 euro in un ristorante di Mykonos, lasciando anche una mancia di 30.000 euro.

“Un pranzo di 5-6 ore esatte al NAMMOS per il 21enne attaccante norvegese di Dortmund e la sua compagnia è costato 500.000 euro. Haaland ha consumato quattro bottiglie di Cristal Vintage (uno champagne) più cibo e una mancia di 30.000 euro“, si legge sul giornale greco.

La risposta di Haaland

Non è tardata ad arrivare la smentita di Haaland. “Credo che abbiano dimenticato le portate principali. Fake news”, ha scritto sui social il norvegese.