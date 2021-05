Un week-end letteralmente da dimenticare, in cui la Mercedes è riuscita solamente a conquistare un mesto settimo posto con Lewis Hamilton.

Il GP di Monaco ha regalato solo grattacapi al team campione del mondo, costretto anche a fare i conti con il singolare ritiro di Valtteri Bottas, avvenuto durante un pit-stop effettuato al 34° giro della gara. In quell’occasione, uno dei meccanici non è riuscito ad estrarre la gomma anteriore destra dopo aver sfilettato, non riuscendo dunque a procedere con la sostituzione dello pneumatico. Una situazione grottesca che ha privato Bottas di un podio quasi certo, trasformando la sua giornata in un incubo.

Ruota ancora attaccata

Sull’episodio si è soffermato James Allison, il quale ha rivelato come la gomma non sia stata ancora estratta dalla vettura, operazione che verrà effettuata in sede visto che servirà tranciare di netto il dado. Queste le parole del responsabile tecnico Mercedes: “se non riusciamo a posizionare la pistola del pit stop in modo corretto sul dado c’è il rischio che si rovini la filettatura. E’ un po’ come quando si utilizza un cacciavite a croce e non lo si inserisce correttamente nella vite. Si inizia a girare la vite ma questa si spana e poi, semplicemente, non si riesce più ad estrarre perché le guide sono danneggiate. Una cosa simile può accadere anche con i dadi delle ruote qualora si scheggi la filettatura. Vista la potenza della pistola c’è il rischio che si vada a limare il dado fino ad un punto in cui non c’è più nulla a cui questa può aggrapparsi. Ed è quello che è accaduto oggi. Alla fine non siamo riusciti ancora a svitare il dado e la ruota è ancora fissata alla vettura. Dovremo procedere in modo duro quando torneremo in fabbrica“.