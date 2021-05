Formula 1 – Clamoroso colpo di scena: anche Bottas si ritira dal Gp di Monaco [VIDEO]

Il Gp di Monaco, in un modo o nell’altro, riesce sempre ad essere emozionante e spettacolare. Seppur la gara sia per molti noiosa a causa dell’impossibilità di effettuare sorpassi, c’è sempre qualche episodio che rende il GP di Monte-Carlo davvero speciale.

Oggi, finora, ne sono accaduti due particolarmente clamorosi: a pochi minuti dal via Charles Leclerc è stato costretto al ritiro a causa di un problema sulla sua monoposto.

A destare ancora più scalpore è stato quanto accaduto ai box Mercedes: al 31° giro della gara, Bottas è tornato in pista per cambiare gomme, ma qualcosa è andato storto. Il pit-stop è durato troppo, una gomma è rimasta incastrata e i meccanici non sono riusciti con la pistola a svitarla e sostituirla. Un problema che ha fatto durare troppo il pit-stop del finlandese, che è stato quindi costretto al ritiro.