Quanti soldi ha guadagnato Sonego agli Internazionali d’Italia? Cifra monstre già in tasca, ma non è finita

Lorenzo Sonego ha incantato il Foro Italico nella giornata di giovedì, imponendosi su Dominic Thiem al termine di una partita infinita.

Il tennista azzurro non ha lasciato scampo al numero 4 del mondo, giocando un tennis assurdo che ha lasciato di stucco anche il proprio avversario. Un successo che gli ha permesso di staccare il pass per i quarti di finale, dove se la vedrà con Andrey Rublev che ha battuto in due set lo spagnolo Bautista-Agut. Un match insidioso considerando la forza del russo, ma Sonego ha già dimostrato di poter battere i più grandi e l’ostacolo Rublev non lo spaventa.

Quanti soldi ha guadagnato Sonego a Roma?

Oltre al pass per i quarti di finale, la vittoria su Thiem ha permesso a Lorenzo Sonego di intascare anche un corposo assegno. L’azzurro infatti si è messo in tasca ben 58.370 euro per essere entrato tra i migliori otto degli Internazionali d’Italia, una cifra che potrebbe crescere in caso di ulteriori vittorie. Nel caso in cui dovesse accedere in semifinale, Sonego porterebbe a casa 106.690 euro che diventerebbero 188.280 euro in caso di sconfitta in finale. Un’eventuale vittoria nella finalissima invece permetterebbe al giocatore italiano si portarsi a casa ben 315.160 euro, una somma pazzesca che al momento però appare ancora lontana.