Lorenzo Sonego strabiliante! Thiem ko dopo una battaglia infinita: l’azzurro ai quarti agli Internazionali d’Italia

Un altro match spettacolare agli Internazionali d’Italia. Dopo la sfida tra Nadal e Shapovalov, a regalare emozioni incredibili, questa sera, è stata la sfida tra Sonego e Thiem.

Una partita combattuta, con un finale al cardiopalma! Emozioni ancora più forti per tutti gli italiani, che possono finalmente saltare dalla sedia ed esultare per una spettacolare vittoria! E’ infatti Lorenzo Sonego il vincitore della sfida di questa sera: il 26enne torinese ha mandato al tappeto in tre set, dopo tre ore e 24 minuti di gioco, Dominic Thiem. Il numero 33 del ranking ATP ha avuto la meglio sul numero 4 al mondo, trionfando col punteggio di 6-4, 6-7, 7-6.

Sonego vola quindi ai quarti di finale del torneo italiano, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma e fa sognare tutti gli italiani, che domani saranno in tribuna, nella speranza di poter assistere a tutto il match contro Rublev e di non venire cacciati a causa del coprifuoco, come accaduto questa sera.

Applausi infiniti per Sonego che porta in alto il tricolore nel torneo italiano!

LEGGI ANCHE: Chi è la fidanzata di Lorenzo Sonego? Alice Petruccioli, amante dei viaggi e della fotografia [FOTO]