Giro d’Italia 2021, ottava tappa da incubo per Vincenzo Nibali: “me ne sono successe di tutti i colori”

Giornata di alti e bassi per Vincenzo Nibali al Giro d’Italia 2021. Lo Squalo ha dovuto fare i conti con numerosi inconvenienti che non gli hanno comunque evitato di conquistare una posizione nella classifica generale, passando dal 17° al 16° posto con un ritardo di 1’43” dalla Maglia Rosa, sulle spalle dell’ungherese Attila Valter. Prima una foratura nella prima parte di tappa, poi una scivolata per fortuna senza conseguenze: una frazione piuttosto complicata dunque per Vincenzo Nibali, bravo a non arrendersi e a tagliare il traguardo insieme al gruppo.

Sensazioni

Intervistato da Raisport al termine dell’ottava tappa del Giro d’Italia, Vincenzo Nibali ha ammesso: “per la squadra il Giro sta andando bene, per me invece era già iniziato in salita. Oggi me ne sono successe di tutti i colori. Prima ho forato e ho cambiato la bici. Poi sono scivolato in una curva, ho un po’ di escoriazioni. Quando va così non puoi fare niente. Ciccone? Ha una bella gamba, andiamo avanti così”.