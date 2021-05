Victor Lafay vince l’ottava tappa del Giro d’Italia 2021, tagliando in solitaria l’inedito traguardo di Guardia Sanframondi e centrando così il primo successo in carriera. Una prestazione perfetta quella del corridore francese, capace di fare il vuoto dietro di sé grazie ad un ritmo costante e continuo impossibile da reggere per tutti i suoi avversari. Una giornata importante per l’atleta di Lione, riuscito a regalare il primo successo in questo Giro d’Italia alla Francia.

Maglia Rosa

Seconda posizione per Francesco Gavazzi, seguito da Nikias Arndt che completa così il podio di giornata. Quinto posto per Giovanni Carboni, mentre Joao Almeida vince la volata del gruppone e chiude decimo. La Maglia Rosa resta sulle spalle di Attila Valter, bravo a non far scappare i suoi avversari e a mantenere così la leadership della classifica generale.