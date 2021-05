Formula 1, Lewis Hamilton snobba la Ferrari: “sorpreso dalla pole di Leclerc? No, in gara perdono…”

Giornata da dimenticare per Lewis Hamilton a Monte-Carlo, il campione del mondo stecca nelle Qualifiche del GP di Monaco e centra un anonimo settimo posto che lo obbligherà a rincorrere durante la gara di domani.

Un piazzamento piuttosto negativo per il pilota della Mercedes, soprattutto considerando la prima fila ottenuta da Max Verstappen, suo principale rivale nella lotta per il titolo mondiale. Tanta delusione ma nessun segnale di resa da parte di Hamilton, pronto a sfruttare tutte le proprie energie per ribaltare a proprio favore la situazione.

LEGGI ANCHE: Ferrari in apprensione dopo le Qualifiche del GP di Monaco: a rischio la pole position di Leclerc

Ferrari snobbata

Lewis Hamilton ha prima focalizzato l’attenzione sulle lacune della Mercedes, per snobbare poi successivamente la Ferrari: “non hanno funzionato tante cose che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto. Partiremo dietro, teniamo la testa alta per continuare a spingere, ma sicuramente oggi è una delusione. Abbiamo fatto delle modifiche ieri che hanno causato un effetto domino negativo e peggiorato la situazione, dovremo imparare dai nostri errori, è un’opportunità sprecata ma cercheremo di fare meglio domani. Sorpreso dalla Ferrari? No, loro sanno far funzionare sempre bene le gomme, in gara spesso perdono tanto, ma qui ci si aspettava che fossero forti. Non hanno la miglior power unit, ma una buona macchina, l’hanno dimostrato questo weekend“.