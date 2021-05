Ferrari in apprensione dopo le Qualifiche del GP di Monaco: a rischio la pole position di Leclerc

Felicità e apprensione in casa Ferrari dopo la pole position di Charles Leclerc nelle Qualifiche del GP di Monaco, arrivata dopo l’incidente del pilota monegasco alle Piscine.

Un crash che preoccupa e non poco Mattia Binotto e gli uomini del Cavallino per le condizioni del cambio che, se dovesse essere sostituito, causerebbe una penalità di 5 posizioni in griglia a Leclerc, obbligandolo a perdere la pole position. A confermare lo stato d’agitazione in casa Ferrari ci ha pensato Mattia Binotto: “c’è un po’ di apprensione per la vettura di Charles: adesso controlleremo, soprattutto il cambio. Ci vorrà circa un’oretta per capire, il tempo di smontare sospensioni, semiassi e tutto il resto ma, come detto, l’attenzione è su cambio e differenziale. Non ho visto danni nel telaio. La macchina va molto bene a bassa velocità, ha molto carico. È il tipo di carico più difficile da sviluppare e trovare. Rispetto ad altri, ci manca la media-alta velocità, ma la macchina in queste condizioni e a queste velocità si comporta bene. È un buon presagio per il resto della stagione”.

Pericolo Verstappen

Mattia Binotto si è poi concentrato sulla gara di domani: “in radio ha detto poco, l’ho anche visto imbarazzato ma con il sorriso per la bella pole . È stato un bel risultato per la squadra, ma ora dovremmo concentrarci sulla gara di domani. Dovremmo prestare attenzione alla partenza e al pit stop, come al solito qui a Monte Carlo, capire l’usura delle gomme in quel momento e la strategia. Avere Verstappen alle spalle non ci permette di dare nulla per scontato, però intanto si parte davanti. Possiamo raccogliere punti importanti”.

La preoccupazione di Leclerc

Lo stesso Leclerc ha espresso preoccupazioni per il cambio: “peccato concludere a muro. Non c’è la stessa sensazione di gioia. Sono comunque felice. La prima curva era complicata ma l’ho fatta bene, secondo e terzo settore sono stati perfetti. Sono molto contento di essere in pole. Difficile gestirmi mentalmente dopo le PL2. Ero abbastanza emozionato in macchina. Nel Q3 mi sono detto che dovevo mettere tutto insieme e sono riuscito a farlo. Sono incredibilmente felice, ma i punti si fanno domani. Essere in pole è sorpresa per tutti. Vincere? Io qui sono sempre sfortunato, quindi aspettiamo domani. Rischi per il cambio? Sì, sono preoccupato. Però vediamo”.