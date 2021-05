“Non corro per far passare gli altri”, Bottas infuriato con la Mercedes ma Wolff lo fulmina

Scintille in casa Mercedes tra Valtteri Bottas e Toto Wolff dopo il GP di Barcellona, vinto da Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen. Il pilota finlandese si è lamentato per aver dovuto far passare il compagno di squadra nella parte finale di gara, sottolineando di non essere in pista per far passare gli altri.

Uno sfogo duro e crudo che ha scosso l’ambiente Mercedes: “mi hanno detto via radio di non ostacolare troppo Hamilton, ma non corro per far passare gli altri. Ero concentrato sulla mia gara e su avere il gap necessario su Leclerc per effettuare una sosta supplementare e andare a caccia del punto per il giro più veloce, dunque non volevo perdere troppo tempo e ho cercato di bilanciare le due esigenze. Chiaramente come pilota cerchi di dare la priorità alla tua gara, ma lavoriamo anche come team e non c’è l’intenzione di rovinare una vittoria per la squadra. Quindi ho solo cercato di fare la cosa migliore per noi come team e per me stesso”.

La reazione di Wolff

Uno sfogo a cui ha replicato Toto Wolff, apparso alquanto amareggiato per il comportamento di Bottas: “capisco che parliamo di piloti, e so qual è il loro istinto. Avremmo gradito qualcosa di diverso, perché Lewis era una strategia completamente differente. Avrebbe raggiunto Verstappen più velocemente, ma alla fine abbiamo comunque raggiunto il risultato. Posso capire che Valtteri abbia avuto un’altra difficile giornata ed era annoiato. Ma se avessimo perso la gara, sarei stato molto più critico verso di lui. Sicuramente possiamo imparare qualcosa da questa situazione, in entrambe le direzioni. Ne parleremo, ma sarà una discussione amichevole. Valtteri comunque continua ad andare a punti, in qualifica c’erano tre piloti in tre punti, la gara prima era in pole, quindi la sua velocità è notevole. Ma quando le cose vanno storte in partenza, è facile perdere tempo dal leader ed è fondamentalmente un k.o., dietro Charles ha perso qualcosa come 20 secondi e al massimo poteva fare terzo”.