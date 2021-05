Giro d’Italia, Serry investito da un’ammiraglia: pesantissime conseguenze per i ds

Scene folli nella sesta tappa del Giro d’Italia 2021, andata in scena ieri: Pieter Serry, ciclista della Deceuninck-Quick Step, è stato preso in pieno dall’ammiraglia della BikeExchange, in quello che è stato un incidente davvero clamoroso.

La dinamica

La macchina della BikeExchange era distratta per un passaggio di un oggetto da finestrino a finestrino ad un’altra ammiraglia. Per questo motivo, Gene Bates, alla guida della vettura della BikeExchange, concentrato a stare accostato all’altra auto, non si è accorto del ciclista di fronte a lui, centrato in pieno.

Le sanzioni

La giuria non ha avuto dubbi e ha emesso una sentenza davvero pesante, come è giusto che sia, per lo staff della Bike Exchange: Gene Bates, ds che guidava la vettura è stato espulso dal giro, mentre il suo collega, Matthew White, seduto al suo fianco, dovrà pagare una multa di 1800 euro. Ma non finisce qui: l’ammiraglia è stata retrocessa all’ultimo posto nella tappa di oggi, che porterà la carovana rosa da Termoli a Notaresco.