Giro d’Italia 2021, incidente assurdo nella 6ª tappa: un’ammiraglia investe e travolge Pieter Serry [VIDEO]

Proseguono gli incidenti al Giro d’Italia 2021. Dopo quelli avvenuti nel corso della quinta tappa costati il ritiro a Sivakov e alla coppia Dombrowski-Landa, anche nella frazione odierna si è verificato un crash che ha coinvolto Pieter Serry. Il belga della Deceuninck Quick-Step è stato investito e travolto da un’ammiraglia, immediatamente fermatasi per prestare soccorso al corridore. Una manovra davvero assurda quella del guidatore dell’auto che, a causa di una fatale distrazione, ha scaraventato a terra Serry che per fortuna non ha riportato conseguenze.