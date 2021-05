Giro d’Italia 2021, accolta la richiesta del ministro Giovannini: cambia il percorso della 19ª tappa

La Direzione del Giro d’Italia – a seguito dei tragici eventi di domenica scorsa che ha coinvolto la Funivia del Mottarone – e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Regione Piemonte e tutte le altre istituzioni interessate ha deciso di modificare il percorso della diciannovesima tappa della Corsa Rosa. Il nuovo percorso sarà di 166 km e la partenza verrà data da Abbiategrasso alle 12.35. L’arrivo è previsto sempre tra le 17:00 e le 17:30.

Test anti-Covid

In conformità con il protocollo sanitario del Giro d’Italia 2021, sviluppato in accordo con le ‘Regole per l’organizzazione e la partecipazione ad eventi di ciclismo su strada nel contesto della pandemia di coronavirus’ dell’UCI (Union Cycliste Internationale) e in linea con le misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute della Repubblica italiana, tutte le squadre (corridori e staff) sono state sottoposte ai test PCR il 24 maggio.

Sono stati effettuati 592 test: