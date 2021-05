La tragedia della funivia del Mottarone, verificatasi poco dopo le ore 12 di domenica 23 maggio, ha sconvolto l’Italia intera per via della dinamica dell’incidente che ha ucciso 14 persone.

Un episodio assurdo su cui le autorità stanno già indagando con l’obiettivo di individuare non solo i motivi che hanno condotto alla tragedia, ma anche eventuali responsabilità. La cima Mottarone, luogo poco lontano da dove si è verificata la tragedia, dovrebbe addirittura ospitare il prossimo 28 maggio il passaggio del Giro d’Italia 2021, ma il percorso potrebbe cambiare come chiesto dal Ministro Giovannini.

La nota del Governo

Questa la nota apparsa sul sito ufficiale del Governo italiano, con la quale il Ministro delle Infrastrutture ha chiesto la modifica del percorso della terzultima tappa del Giro: “il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, chiede agli organizzatori del Giro d’Italia di modificare il percorso della terzultima tappa della gara, che dovrebbe passare per la cima del Mottarone il 28 maggio, in rispetto delle vittime della tragedia della funivia. Nella riunione tecnica svoltasi ieri a Stresa con istituzioni e autorità locali, il Ministro aveva concordato sull’opportunità della modifica del tragitto e si era immediatamente attivato per contattare gli organizzatori. Il Ministro ha inoltre chiesto che nell’ambito della manifestazione sportiva venga rispettato un momento di raccoglimento per ricordare le persone che hanno perso la vita nel tragico incidente“.