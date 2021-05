Formula 1, c’è subito il GP di Spagna dopo Portimao: ORARI e DIRETTE TV di libere, qualifiche e gara

Non c’è un attimo di respiro nel Mondiale di Formula 1, che regala subito il quarto appuntamento in calendario dopo le emozioni del GP del Portogallo.

Primo back to back della stagione per i piloti, pronti a scendere in pista già nel prossimo week-end per il GP di Spagna che si svolgerà sul circuito del Montmelò di Barcellona. Niente riferimenti quest’anno per Hamilton e colleghi, dal momento che i test pre-stagionali si sono tenuti a Sakhir e non in Catalogna, obbligando così i piloti a scoprire le condizioni della pista solo venerdì. Il week-end del GP di Spagna verrà trasmesso da Sky Sport e TV8, con quest’ultima che manderà in diretta solo qualifiche e gara.

Ecco il programma completo:

Venerdì 7 maggio

Ore 11:30-12:30 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 8 maggio

Ore 12:00-13:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8

Domenica 9 maggio

Ore 15:00 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8