Cosa è successo a Morbidelli in pit-lane? L’ammissione del pilota Petronas: “il ginocchio ha ceduto”

Il sabato di Le Mans è iniziato in maniera particolare per Franco Morbidelli, protagonista di un curioso incidente avvenuto in pit-lane nel corso delle FP3 del GP di Francia di MotoGP.

L’italo-brasiliano è caduto durante il cambio moto effettuato di fronte al proprio box, finendo rovinosamente sulla moto parcheggiata su cui avrebbe dovuto salire. Una scena inedita che ha fatto spaventare i meccanici e il muretto del Team Petronas, subito accorsi per valutare le condizioni del pilota.

La verità di Morbidelli

Subito dopo il quarto posto ottenuto nelle Qualifiche del GP di Francia, Franco Morbidelli si è presentato ai microfoni di Sky Sport per spiegare quanto accaduto nel corso della mattinata, rivelando i motivi della caduta in pit-lane: “stamattina vi ho fatto spaventare, purtroppo il mio ginocchio è un po’ debole e quindi non ha tenuto durante il cambio moto, in pista però mi trovo bene. Siamo riusciti a fare una bella qualifica e sono abbastanza contento“.