Su ‘Le Mans’ per il Diablo, pole pazzesca per Quartararo in Francia: tra le Yamaha delude solo Rossi

Comandano le Yamaha a Le Mans, comanda Fabio Quartararo a casa sua. El Diablo si prende la pole position del GP di Francia grazie ad un ultimo giro strepitoso, fondamentale per beffare Maverick Viñales e costringerlo ad accontentarsi della seconda posizione sulla griglia di partenza.

Il francese ferma il cronometro sull’1:32.600 proprio sotto la bandiera a scacchi, facendo esplodere il box Yamaha per una doppietta esaltante in vista della gara di domenica. Alle spalle delle due M1 ufficiali ecco la Ducati di Jack Miller, bravo a risollevarsi dopo una FP4 disastrosa e a regalare un sorriso a Gigi Dall’Igna.

Brilla Morbidelli

Messa alle spalle la caduta di questa mattina, Franco Morbidelli dimostra di essersi ristabilito nelle Qualifiche del GP di Francia, centrando un ottimo quarto posto davanti a Johann Zarco e Marc Marquez. Buono il crono dello spagnolo, rimasto il migliore della Q2 fino agli ultimi secondi di sessione, prima dell’exploit degli avversari. Chiude settimo Nakagami, abile a precedere Pol Espargaro e Valentino Rossi, che come al solito dimostra di essere la Yamaha più lenta in pista. Grandissimo l’undicesimo tempo di Lorenzo Savadori, chiamato adesso a confermare questi miglioramenti domani in gara.