La Formula 1 rischia di perdere lo… spettacolo ritrovato: il duro avvertimento di Toto Wolff

Il Mondiale 2021 sta regalando uno spettacolo che non si vedeva da tempo in Formula 1, con Mercedes e Red Bull sullo stesso livello che in ogni gara si contendono decimo su decimo la vittoria. Gli altri team inseguono ma non a distanza siderale, con Ferrari e McLaren pronte ad approfittare di ogni errore commesso da Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Un equilibrio che, secondo Toto Wolff, nel 2022 potrebbe essere cancellato dal nuovo regolamento che entrerà in vigore fin dal prossimo anno: “quest’anno i distacchi sono ridotti rispetto al 2020 ed è una dinamica estremamente logica. Se si mantengono le stesse regole, le vetture più veloci hanno molto meno margine di crescita rispetto a quelle che inseguono. Al contrario, le squadre inizialmente in difficoltà trovano un modo per correggere i difetti delle loro monoposto e si avvicinano a quelle più performanti. È così che si crea equilibrio e lo stiamo vedendo. Oggi le qualifiche sono emozionanti, perché i piloti sono vicinissimi ed è proprio così che dovrebbero essere. Invece, vi assicuro che l’anno prossimo non sarà più così. Avremo distacchi molto più ampi. Forse non sarà la Mercedes a dettare legge, ma lo farà comunque qualcun altro“.

Valori in pista

Al momento però la mente è concentrata sul duello con la Red Bull, che secondo Wolff è avanti rispetto alla Mercedes sotto tutti i punti di vista: “siamo dietro alla Red Bull in questo momento, sotto tutti gli aspetti della vettura. Dobbiamo lavorare per raggiungerli. Sì, abbiamo vinto in Bahrain, ma siamo stati fortunati e, al tempo stesso, siamo riusciti a spremere al 100% la nostra vettura. Però, se non si verificano situazioni strane, in qualifica siamo due decimi dietro a Max Verstappen. La pole position di Imola è stata figlia del fatto che lui ha sbagliato qualcosa, mentre Lewis ha realizzato un giro perfetto”.