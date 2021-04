Che guaio per la Mercedes, Bottas costretto alla sostituzione della power unit in Portogallo

L’incidente che ha coinvolto George Russell e Valtteri Bottas nel corso del Gran Premio di Imola ha causato parecchi danni alle due monoposto, uscite letteralmente distrutte dal violentissimo impatto.

Ansia e preoccupazione hanno pervaso soprattutto il box Mercedes, subito allarmatosi per le condizioni della W12 del finlandese che è stata immediatamente rispedita in fabbrica per essere analizzata. I risultati delle prime valutazioni non sono stati positivi, essendo la power unit non riparabile a causa del danno subito. Per questo motivo, Valtteri Bottas si presenterà a Portimao per il Gran Premio del Portogallo con il secondo motore della sua stagione.

Le parole di Andy Shovlin

I danni riportati dalla Mercedes di Valtteri Bottas li ha rivelati il responsabile degli ingegneri di pista del team anglo-tedesco, intervenuto ai microfoni di RaceFans: “per quanto ci piaccia la nostra macchina, ci piace di più Valtteri! E per fortuna è stato in grado di uscire da quell’incidente con le sue gambe, aveva solo un ginocchio contuso. Ciononostante è stato un brutto schianto, con anche 30g di forza da sopportare. Purtroppo, la macchina non se l’è cavata altrettanto bene: c’è un’ingente quantità di danni. Siamo riusciti a portare molti pezzi in fabbrica a Brackley, analogamente abbiamo fatto con la power unit, che è stata controllata e ispezionata con massima attenzione a Brixworth. Purtroppo, diverse componenti sono state danneggiate irreparabilmente. Stiamo approntando un piano logistico per cercare di essere in grado di ottenere parti sufficienti a Portimão, in modo da avere entrambe le vetture nella specifica corretta”.