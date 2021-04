La Superlega spacca la Serie A: undici club chiedono dure sanzioni per Inter, Juventus e Milan

La Superlega ha spaccato la Serie A, dando vita ad un tremendo terremoto che rischia di minare i rapporti tra le varie società.

Undici società infatti si sono schierate in aperto contrasto con Inter, Juventus e Milan per la loro decisione di aderire alla Superlega, tradendo di fatto non solo le alleanze europee ma anche quelle nazionali. Per questo comportamento ‘oltraggioso’, ben undici società hanno scritto al presidente di Lega, Paolo Dal Pino, per chiedere dure sanzioni nei confronti di Inter, Juventus e Milan nonché per “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze“.

Le undici società

Stando a quanto riferito da Repubblica, pare che gli undici club che abbiano inviato il documento a Dal Pino siano: Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari. Le uniche invece a non farsi coinvolgere nella questione sono state Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. Chi è sceso in campo per puntare il dito contro le tre ‘scissioniste’ sono stati quei club che hanno sostenuto l’ingresso dei fondi di investimento in una media company con la Serie A, confermando dunque la propria linea di pensiero. Un atto di guerra bello e buono che rischia di spaccare la Serie A, giunta sull’orlo di una crisi che tutte le parti in causa devono cercare di evitare.