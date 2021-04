Grazie alla vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona a San Siro, l’Inter si è avvicinata ulteriormente al 19° Scudetto della propria storia.

Adesso mancano solo cinque punti ai nerazzurri per festeggiare, un bottino piuttosto scarno considerando le sei partite che mancano da qui alla fine del campionato. Un traguardo ormai quasi raggiunto per la squadra di Antonio Conte, a cui basta arrivare al momento a quota 84 per stappare lo champagne già messo in frigo. Solo il Milan infatti al momento potrebbe raggiungere l’Inter a quella cifra, ma i rossoneri sono in svantaggio negli scontri diretti (vittoria per 1-2 all’andata e sconfitta per 3-0 nel ritorno).

Possibile festa domenica 2 maggio

L’Inter non potrà esultare vincendo sabato prossimo contro il Crotone, ma dovrà attendere i risultati di domenica 2 maggio per preparare i festeggiamenti. Questa eventualità potrebbe verificarsi solo nel caso in cui l’Atalanta non vinca a Reggio Emilia contro il Sassuolo e il Milan non faccia 6 punti contro Lazio (stasera) e Benevento (sabato 1 maggio). Con questi esiti, l’Inter sarebbe irraggiungibile e potrebbe finalmente festeggiare il 19° Scudetto dopo un’astinenza di ben undici anni. Una vittoria che gli permetterebbe di staccare il Milan a quota 18 nell’albo d’oro della Serie A, issandosi da sola al secondo posto alle spalle dell’irraggiungibile Juventus.

Inter campione d’Italia alla 34ª giornata se…