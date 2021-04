L’Inter a cinque punti dallo Scudetto, la Juventus si inguaia a Firenze

Mancano solo cinque punti all’Inter, dopodiché sarà Scudetto. La squadra di Antonio Conte suda ma si prende tre punti pesantissimi contro l’Hellas Verona, allungando momentaneamente a +13 sul Milan impegnato domani contro la Lazio.

Una partita complicatissima per i nerazzurri, che riescono a risolverla con l’acuto di Darmian nella ripresa, dopo aver sbattuto ripetutamente sul muro eretto da Juric. Una prestazione precisa e attenta quella del Verona, abile a chiudere tutti gli spazi ai nerazzurri, prima di cadere per una disattenzione che permette a Darmian di regalare tre punti all’Inter e avvicinarla ulteriormente allo Scudetto.

La Juventus stecca

Si complica invece il cammino della Juventus, che pareggia in casa della Fiorentina e mette a rischio il terzo posto. I bianconeri vanno in svantaggio a causa del rigore segnato da Vlahovic, riequilibrando nella ripresa le sorti dell’incontro con un gran gol del subentrato Morata. Un pari che permette alla squadra di Pirlo di agganciare momentaneamente il Milan al secondo posto, ma tutte le avversarie nella lotta per la zona Champions devono ancora scendere in campo. Nel caso in cui tutte dovessero vincere, i bianconeri si ritroverebbero a pari punti con il Napoli al quarto posto.