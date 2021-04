La W12 di Bottas ridotta a un rottame, allarme in casa Mercedes: gli aggiornamenti sono a rischio

Il fine settimana di Imola non verrà certamente catalogato tra i migliori vissuti dalla Mercedes, riuscita a limitare i danni con il secondo posto di Lewis Hamilton ma costretta a fare la conta dei danni sulla vettura di Bottas.

La W12 del finlandese è stata pesantemente danneggiata dal crash con George Russell, colpevole di aver distrutto la gara di entrambi con un sorpasso tanto difficile quanto azzardato. L’inglese ha perso il controllo della sua Williams, finendo addosso a Bottas e trascinandolo con sé nella ghiaia. Danni enormi per entrambe le vetture, una situazione che preoccupa e non poco Toto Wolff per via del budget cap da rispettare in questa stagione.

L’ansia di Wolff

Le condizioni della Mercedes di Bottas richiederanno un ingente spesa per riparare la vettura, cifra che obbligherà il team di Brackley a tirare la cinghia sugli aggiornamenti. Una situazione complicata spiegata da Toto Wolff al sito RacingNews365: “è stato un grande schianto, la nostra auto è un rottame. In un ambiente nel quale c’è un limite ai costi questo non è certamente quello di cui avevamo bisogno. Probabilmente finirà per limitare gli aggiornamenti che siamo in grado di fare. Siamo molto al limite per quello che riguarda il tetto dei costi e quello che abbiamo sempre temuto è la distruzione completa di una macchina. Ora questa non sarà stata esattamente una demolizione totale della vettura, ma quasi, e questo non è qualcosa che volevamo“.