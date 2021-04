Apprensione in casa Lazio: ricoverata per Covid Lady Inzaghi

Dopo il ricovero allo Spallanzani di Daniele De Rossi per coronavirus, anche in casa Lazio si respira aria tesa e di preoccupazione: Lady Inzaghi si trova nello stesso ospedale dell’ex calciatore giallorosso per complicazioni da Covid.

Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, si trova da ieri allo Spallanzani di Roma a causa di brutti sintomi da Covid: la dolce metà dell’allenatore biancoceleste ha manifestato una forte tosse che ormai la tartassava da diversi giorni ed è stata ricoverata a scopo precauzionale, poichè la situazione potrebbe degenerare in polmonite.

La positività

Qualche giorno fa era stata la positività sua e di tutta la famiglia al Covid: “Ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al Coronavirus. Stiamo bene e in isolamento come da protocollo. Un abbraccio”.

Simone Inzaghi ed i figli non hanno avuto particolari fastidi, mentre Gaia Lucariello piano piano ha manifestato una serie di sintomi che sono andati ad aggravarsi e per questo motivo ha voluto mandare un messaggio a tutti i fan: “è molto peggio di quanto si pensi. Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come l’abbiamo preso non lo so, siamo sempre stati molto attenti“.