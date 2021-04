La Lazio si iscrive alla festa Champions, crollo verticale del Milan: rovinato un intero campionato

I cinque gol incassati contro il Napoli avevano escluso la Lazio dalla lotta per la zona Champions, il tris rifilato al Milan ha riacceso però le speranze della squadra di Simone Inzaghi, tornata prepotentemente in corsa per uno dei primi quattro posti.

Sono cinque i punti di svantaggio dal terzetto formatosi a quota 66, ma i biancocelesti hanno ancora la gara con il Torino da recuperare, in programma il prossimo 18 maggio allo stadio Olimpico. Un jolly che proietta ipoteticamente la Lazio a 2 punti dall’ultimo posto per la Champions, occupato al momento da Milan, Juventus e Napoli tutte a quota 66 e in ritardo di due lunghezze dall’Atalanta.

LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, furiosa polemica sul raddoppio di Correa: Orsato giudica regolare un fallo su Calhanoglu [VIDEO]

Crollo verticale per il Milan

La squadra messa peggio delle cinque che concorrono per i tre posti a disposizione (uno è dell’Inter ormai prossima allo Scudetto) è senza dubbio il Milan, protagonista di un crollo verticale che rischia di rovinare un intero campionato. I rossoneri sono la brutta copia della squadra bella e sbarazzina che a inizio stagione macinava gioco e punti, adesso sono rimasti solo piccoli sprazzi di bel calcio, che servono a poco nell’economia di una partita intera. La Lazio fa il bello e il cattivo tempo all’Olimpico, andando in rete con facilità disarmante grazie a una difesa tutt’altro che impeccabile. Una prestazione tutt’altro che da ricordare quella degli uomini di Pioli, passati nel breve volgere di una serata da secondi a quinti (seppur a pari punti con Napoli e Juventus).

Certezza Napoli

Al contrario, la squadra più in forma tra quelle coinvolte nella lotta per la zona Champions è senza dubbio il Napoli, che schianta anche il Torino in trasferta e aggancia così Milan e Juventus a quota 66. La squadra di Gattuso è un rullo compressore, come dimostrano i 10 punti conquistati nelle ultime quattro partite. Un ruolino di marcia niente male, che ha permesso agli azzurri di riaprire clamorosamente i giochi per la Champions, mettendo addirittura il naso davanti al Milan anche se grazie alla classifica avulsa. Restano adesso 6 finali per decidere chi la spunterà, ma senza dubbio il Napoli è al momento la favorita insieme all’Atalanta in questo mini rush finale che terrà tutti con il fiato sospeso fino all’ultima giornata.