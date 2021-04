Lazio-Milan, furiosa polemica sul raddoppio di Correa: Orsato giudica regolare un fallo su Calhanoglu [VIDEO]

Il secondo tempo di Lazio-Milan si apre con il gol di Joaquin Correa, che trova la via della rete nei primi minuti come avvenuto in avvio di gara. La prodezza del Tucu nasce però da un fallo di Marusic su Calhanoglu non fischiato da Orsato, convinto della sua decisione anche dopo l’analisi al Var. Una situazione che ha scatenato la polemica sui social, con i tifosi rossoneri convinti del chiaro abbaglio del direttore di gara.