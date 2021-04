Jorge Martin, dalle stelle alle stalle: due fratture per lo spagnolo, dovrà operarsi

Chi lo avrebbe mai detto che il primo anno nella classe regina sarebbe stato così pieno di emozioni per Jorge Martin? Il giovane pilota spagnolo del Team Pramac è stato protagonista due settimane fa di un weekend da urlo a Doha, dove ha conquistato la sua prima pole position in MotoGP ed il suo primo podio, col terzo posto in Qatar, sul circuito di Losail.

Una gioia indescrivibile, per lui, i suoi cari e tutto il suo team. Gioia che, però oggi, è stata uccisa da un grosso spavento ed una terribile caduta che ha preoccupato la MotoGP tutta e gli spettatori da casa.

Lo spagnolo del Team Pramac è stato protagonista di una caduta tremenda in Curva 7, a seguito della quale ha sbattuto con la sua Ducati. Dolorante, fermo sulla ghiaia, Jorge Martin è stato immediatamente soccorso e dopo essere stato visitato al Centro Medico del circuito dell’Algarve, i medici hanno reputato opportuno degli accertamenti in ospedale.

Frattura

Dalla TAC total body a cui Jorge Martin è stato sottoposto all’ospedale di Faro è emersa una frattura primo metacarpo della mano destra, al pollice, ed una al malleolo mediale della caviglia destra. Per questo motivo lo spagnolo avrà bisogno un intervento chirurgico.

I controlli hanno evidenziato anche una frattura del quinto metacarpo della mano sinistra, che non necessita però un’operazione. Solo dopo il suo rientro in Spagna, e le operazioni, sarà possibile inziare a capire quando Jorge Martin potrà tornare in sella alla sua Ducati.