Come sta Jorge Martin? Lo spagnolo del Team Pramac trasportato in ospedale

Momenti di terrore a Portimao per la caduta di Jorge Martin nelle terze prove libere del Gp del Portogallo di MotoGP. Il giovane spagnolo del Team Pramac, che nel secondo appuntamento stagionale, a Doha, ha conquistato la sua prima pole position nella categoria regina ed il suo primo podio, è caduto a tutta velocità, rotolando addosso alla sua stessa moto sulla ghiaia del circuito di Portimao.

I soccorsi

Jorge Martin è stato immediatamente soccorso sul posto. In un primo momento, come raccontato da lui nel trasferimento al Centro Medico, ha perso coscienza per qualche secondo, ma presto la MotoGP ha potuto rassicurare tutti mandando la comunicazione “pilota cosciente”.

Il trasferimento in ospedale

Dolorante in tutto il corpo, dopo dei primi controlli nel Centro Medico del circuito portoghese, i medici hanno deciso di approfondire la situazione: per questo motivo Jorge Martin è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Faro per una Tac total body per escludere danni cerebrali e valutare la gravità dei traumi riportato ad una mano ed un piede. Sul circuito è emersa una frattura del metacarpo della mano destra ed una sospetta lesione al malleolo del piede destro. Prima del trasferimento in ospedale Martin è stato sedato perchè troppo agitato dopo l’accaduto.

“Ha subito un trauma importante, farà una TAC sia per valutare come sta a livello cranico, sia per verificare sospette fratture a mano e piede destro“, ha dichiarato il Dottor Zasa ai microfoni Sky.