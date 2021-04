Infortunio Nibali, il messaggio speciale del ct Cassani: “abbiamo un conto in sospeso con i Giochi, non te ne sei dimenticato vero?”

Ieri gli appassionati italiani di ciclismo hanno ricevuto una terribile notizia: Vincenzo Nibali è caduto in allenamento, a Lugano, dopo essere tornato dal ritiro in altura a Tenerife, e ha riportato una frattura al polso, per la quale dovrà operarsi oggi.

Lo Squalo ha voluto mandare un messaggio speciale a tutti i suoi tifosi, spiegando che farà del suo meglio per esserci al Giro d’Italia 2021. Sui social in tantissimi hanno mandato un augurio speciale al corridore messinese della Trek Segafredo, tra questi spicca il messaggio di Davide Cassani.

Il messaggio del ct azzurro

L’allenatore della Nazionale italiana di ciclismo ha pubblicato un post sui suoi profili social dedicato a Vincenzo Nibali, nel quale gli ricorda il conto in sospeso che ha con i Giochi Olimpici, dopo la sfortunata caduta di Rio 2016.

“Ieri un giornalista mi ha chiamato per chiedermi un parere su Valverde e Cavendish, corridori non più giovani ma che riescono comunque ad essere protagonisti e vincenti. Poi mi ha fatto la stessa domanda facendomi il nome di Nibali. Ho risposto che Vincenzo è ancora forte, con l’orgoglio di un Cavendish e la costanza di un Valverde, ma credo meno fortunato. Ancora, ancora una caduta cavolo. Se mi volto indietro vedo tantissimi successi ma anche tante cadute, purtroppo: Mondiali di Firenze (2013) Olimpiadi di Rio (2016) Tour de France (2018). Oggi Nibali è caduto in allenamento, la frattura del polso ed un Giro d’Italia a rischio. Forza Vincenzo, per ora ti auguro solo di guarire presto e ricordati che Tokyo ci aspetta, abbiamo un conto in sospeso con i giochi, non te ne sei dimenticato vero?“, queste le parole di Cassani.