Il GP di Imola apre la stagione europea di Formula 1: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara

Tornato in Formula 1 nella stagione 2020 a distanza di 14 anni dall’ultima volta, il GP di Imola resta in calendario anche nel 2021 aprendo la stagione europea.

Il circuito del Santerno è riuscito a superare il test a cui è stato sottoposto pochi mesi fa, guadagnandosi la riconferma in una posizione prestigiosa di questo nuovo ed entusiasmante Mondiale di Formula 1, iniziato in Bahrain con la vittoria di Hamilton. Il successo del campione del mondo però non inganni, perché la Red Bull è forte e competitiva quest’anno, dunque non sarà facile per Sir Lewis ripetersi anche in Emilia-Romagna.

Rincorsa Ferrari

La Ferrari non sarà certamente favorita per il podio, partendo un gradino dietro sia alla Mercedes che alla Red Bull, ma il team di Maranello se la vedrà con McLaren e AlphaTauri in una sfida che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Il circuito del Santerno non è cambiato rispetto alla scorsa stagione, una sola sarà la zona DRS posizionata sul rettilineo dopo la Rivazza che porterà le auto alla staccata della Variante del Tamburello. Quest’anno a Imola le sessioni di prove libere saranno tre al contrario del 2020, quando il week-end si concluse in soli due giorni. Si comincia venerdì con le FP1, dopodiché il programma proseguirà fino a domenica quando si disputerà la gara alle 15.

Ecco il programma completo:

Venerdì 16 aprile

Ore 11:30-12:30 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 17 aprile

Ore 12:00-13:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8

Domenica 18 aprile

Ore 15:00 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8