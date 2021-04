Sabato i funerali del principe Filippo, cambiano gli orari del week-end del GP di Imola: il nuovo programma

A distanza di pochi giorni dall’inizio del week-end del GP di Imola, la Formula 1 ha deciso di modificare gli orari di prove libere e Qualifiche, lasciando al suo posto la gara.

Una scelta effettuata per evitare la concomitanza con la cerimonia funebre per il principe Filippo di Edimburgo, scomparso all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile. Le esequie sono in programma alle ore 16 italiane di sabato 17, per questo motivo la Formula 1 ha deciso di anticipare alle ore 14 le Qualifiche del GP di Imola, previste inizialmente alle 15. Una decisione che si ripercuote anche sugli orari delle prove libere.

LEGGI ANCHE: Il tabù finlandese e il dominio del Kaiser: numeri e curiosità del Gran Premio di Imola

I nuovi orari del week-end del GP di Imola

Anticipando alle 14 le Qualifiche del GP di Imola, anche gli orari delle prove libere sono stati adattati alla nuova modifica. Le FP3 sono rimaste al sabato mattina ma alle 11 e non più alle 12, dal momento che devono passare almeno 2 ore dall’inizio delle Qualifiche. Novità anche per quanto riguarda le FP2, che partiranno alle 14.30 e non alle 15 per rispettare le 19 ore di distanza minima con le FP3. Infine, anche le FP1 vengono anticipate di mezz’ora, dunque alle 11, per mantenere la distanza minima di due ore e mezza dalle FP2.

I nuovi orari

Venerdì 16 aprile

Ore 11:00-12:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 14:30-15:30 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 17 aprile

Ore 11:00-12:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 14:00-15:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8

Domenica 18 aprile

Ore 15:00 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8