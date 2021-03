Guasti improvvisi e confronti prematuri: sentimenti contrastanti per la Ferrari in Bahrain

Giornata altalenante per la Ferrari in Bahrain, dove oggi sono iniziati i test pre-stagionali di Formula 1, gli unici prima dell’inizio del Mondiale 2021 in programma il prossimo 28 marzo.

Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr si sono alternati al volante della SF21, con il monegasco che ha guidato al mattino e lo spagnolo che si è calato nell’abitacolo nel pomeriggio, facendo segnare tempi migliori del compagno. Se si potesse fare un paragone tra le due mezze giornate, la seconda è stata decisamente più interessante per il Cavallino, se si considera anche il problema occorso a Leclerc sul finire della mattinata.

Il confronto Leclerc-Sainz

Per quanto possa valere dopo un solo giorno di test, Carlos Sainz sembra essersi ambientato meglio di Charles Leclerc sulla nuova Ferrari. Lo spagnolo ha fatto segnare un tempo più veloce di oltre un secondo rispetto al compagno di squadra, piazzandosi al quinto posto della classifica di giornata. Quasi nessuna differenza invece per quanto concerne i giri completati, con Leclerc arrivato a 59 e Sainz a 57: un bottino che ha portato il totale per la Ferrari a 116 tornate effettuate. Non male come prima giornata di lavoro.

Le parole di Leclerc

Il monegasco ha tenuto a battesimo la nuova Ferrari, scendendo in pista al mattino e facendo segnare l’undicesimo tempo di giornata. Non proprio un crono esaltante quello di Leclerc, non concentratosi però sulla velocità pura, quanto piuttosto sull’affidabilità. Qui però il test è stato ampiamente fallito, visto il problema emerso sulla SF21 a dieci minuti dalla fine della mattinata di test. Il monegasco ha prima rallentato e poi parcheggiato la Ferrari a bordo pista, aiutando i commissari di pista a spostarla. Un guaio su cui si è soffermato Leclerc successivamente: “dai dati in nostro possesso abbiamo avuto una piccola anomalia per quanto riguarda la combustione. Così, solo a scopo precauzionale, abbiamo fermato la macchina. Fortunatamente era solo dieci minuti prima della fine della sessione, dunque questo problema non ci è costato troppo tempo in pista. È andata abbastanza bene oggi! Anche se le condizioni erano molto difficili, molto caldo e scivoloso, ventoso. Alla fine abbiamo avuto una buona correlazione tra i dati al simulatore e quelli in pista, il che è sempre buono! La sensazione per ora è buona“.

Le parole di Sainz

Un buon quinto posto per Carlos Sainz al debutto ufficiale con la Ferrari, lo spagnolo comunque non si è illuso dopo questa prima giornata di test, rimandando le valutazioni. Queste le sue parole dopo il Day-1, nel corso del quale ha battuto Leclerc di 1 secondo: “in generale penso che oggi sia stata una prima giornata di test positiva, nella quale l’obiettivo era completare il nostro programma, cosa che abbiamo fatto, e ne sono felice. Credo che tutti noi stiamo cercando di capire le prestazioni di ogni macchina ma credo anche che sia veramente troppo presto per poter dire qualcosa, soprattutto in queste condizioni, con molta sabbia, molto vento e grandi variazioni di temperatura. Tutto sommato possiamo considerarla come una buona giornata. Un grazie a tutti qui in pista e a Maranello”.