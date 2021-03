La Mercedes è in difficoltà ma Bottas è al primo posto nel Day-2: l’allarme di Wolff sa di strategia

E’ terminata una nuova giornata di test di Formula 1 in Bahrain: Valtteri Bottasi si è piazzato davanti a tutti nel Day-2, smentendo in qualche modo le difficoltà mostrate in pista ieri e oggi. La Mercedes non riesce ancora a convincere del tutto, ma non è chiaro se si tratti di una ‘strategia’ o se effettivamente, il team di Brackley si trova in un momento difficile.

Le parole di Wolff

“Una partenza orribile. Non siamo veloci, ma vogliamo dimostrare la nostra credibilità nel modo di lavorare e vincere Il problema alla trasmissione è un allarme. Hamilton nervoso? No, non lo è né lui e né noi. Ma dobbiamo capire quello che non funziona e il bilanciamento. Quanto alla Red Bull, loro Hanno fatto una partenza alla Mercedes, quella degli ultimi anni“, ha dichiarato il team principal Mercedes ai microfoni di Sky.



Toto Wolff ha aperto una parentesi anche sugli avversari: “Non sono sorpreso da nessuno, è ancora tutto nascosto (camouflage). Vedremo nel primo weekend di gara“, ha aggiunto.



I dubbi sulle difficoltà Mercedes

I dubbi nascono spontanei. Vedere la Mercedes in difficoltà è davvero strano: il team di Brackley ha dovuto fare i conti con una doppia rottura al cambio, ma oggi è riuscito ad ottenere la prestazione migliore con un buon Bottas. Che sia tutta una tattica? Wolff ha parlato di camouflage, ma potrebbe essere stato lui il primo a voler adottare questa tattica, illudendo i rivali che il team campione del mondo, quest’anno, sia davanti a serie difficoltà. Siamo certi, che nessuno nel paddock abbia preso troppo sul serio l’allarme in casa Mercedes. Ma lo scopriremo solo in gara