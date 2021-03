La Ferrari mastica amaro in Bahrain, Sainz si perde sul più bello: lo spagnolo paga errori e ‘inesperienza’

Non buona la prima per Carlos Sainz Jr, che al debutto in Qualifica con la Ferrari non va oltre l’ottava posizione sulla griglia di partenza del GP del Bahrain. Lo spagnolo paga un errore in Q3 e un pizzico di inesperienza al volante della monoposto in rosso, che lo costringono ad una quarta fila che non lo aiuterà domani in curva 1.

Peccato d’esperienza

L’ex McLaren dovrà stare particolarmente attento ad evitare contatti a centro-gruppo, passando indenne i primi metri di gara per poi lanciarsi in rimonta. Una strategia resa complicata dalla giornata di oggi, iniziata male fin dal Q1: “è stato difficile in Q1 quando si è spento il motore. Non sapevo cosa stesse succedendo, ma devo dire che ho avuto una buona reazione, sono riuscito a fare un bel giro in Q2 e dopo per la Q3 mi è mancata forse un po’ d’esperienza, ma anche un giro di lancio migliore per riuscire a fare un giro secco più efficace. Non sapevo dove migliorare il tempo sul giro. In Q1 e Q2 ho fatto bei giri, ma in Q3 non mi è piaciuto. Ho ancora tanto da imparare e migliorare, ma in generale per ora è stato un fine settimana positivo“.

L’errore in Q3

Carlos Sainz si è assunto l’intera responsabilità dell’errore commesso in Q3, facendo mea culpa davanti ai media nel post-Qualifiche: “in Q3 nell’ultimo giro ho fatto un errore nel primo settore. Ho fatto un giro di lancio molto diverso da quelli fatti in Q1 e Q2. Quando non conosci la macchina non sai esattamente come si comporta dopo un giro di lancio differente dal solito. Non sapevo come avrebbe reagito nel primo settore ed è quello che mi è mancato. Mi mancava sapere esattamente cosa fare. Penso che per ora sia stato un buon inizio. Sin dalle Libere 1 sono sempre stato sul passo con bei giri. Poi in Q3 ho sbagliato un po’. La situazione non è stata idonea, ma in generale devo essere contento“.