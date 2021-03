La stagione 2021 di Formula 1 è iniziata! I piloti si sono sfidati oggi in pista sul circuito di Sakhir per le prime qualifiche dell’anno! Non è mancato lo spettacolo, con i piloti che hanno fatto emozionare tutti gli spettatori.

Max Verstappen non ha deluso le aspettative: dopo aver dominato tutte e 3 le sessioni di prove libere, l’olandese della Red Bull ha anche conquistato la pole position del primo Gp della stagione. Verstappen si è lasciato alle spalle il campione del mondo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto invece Charles Leclerc, con la Ferrari che non è riuscita ancora ad essere del tutto protagonista in pista. Sainz ha invece chiuso la sua prima qualifica con la Rossa all’8° posto.

Quarta pole in carriera per Verstappen, che adesso mette sempre più paura ai suoi rivali, dimostrando che la Red Bull fa davvero sul serio e sarà una brutta gatta da pelare in questa stagione 2021 di Formula 1.

L’olandese ha fermato il cronometro sull’1.28.997, precedendo di 388 millesimi le Mercedes.

Delusione Vettel

La prima qualifica con l’Aston Martin non è stata di certo positiva per Sebastian Vettel. Il tedesco, ex pilota Ferrari, è stato eliminato in Q1 e, dunque, domani partirà dalla 18ª posizione in griglia di partenza. “Sono stato penalizzato dalle bandiere gialle. Sono deluso, la macchina andava bene ma non ho potuto dimostrarlo. Resterà un mistero fino a domani. Vedremo per domani, per il weekend non siamo stati molto veloci, ma proveremo a rimontare alcune posizioni“, ha dichiarato Vettel ai microfoni Sky dopo le sue qualifiche.

La griglia di partenza

Verstappen precede Hamilton e Bottas, in seconda fila invece Leclerc. Partiranno da lontano invece Vettel e Mick Schumacher che non sono riusciti a superare la Q1. Di seguito la griglia di partenza del Gp del Bahrain di F1:

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Hamilton

2ª fila: 3. Bottas, 4. Leclerc

3ª fila: 5. Gasly, 6. Ricciardo

4ª fila: 7. Norris, 8. Sainz

5ª fila: 9. Alonso, 10. Stroll

6ª fila: 11. Perez , 12. Giovinazzi

7ª fila: 13. Tsunoda, 14. Raikkonen

8ª fila: 15. Russell, 16. Ocon

9ª fila: 17. Latifi, 18. Vettel

10ª fila: 19. Schumacher, 20. Mazepin