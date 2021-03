Più passa il tempo e più Marc Marquez si avvicina al rientro in pista, le condizioni del pilota spagnolo stanno migliorando a vista d’occhio e la sua presenza sulla griglia di partenza del GP del Qatar appare sempre più probabile.

L’otto volte campione del mondo oggi ha compiuto un altro step nel suo processo di recupero, girando sul Circuit de Catalunya in sella a una RC213V-S, super-sportiva stradale della Honda che eroga più di 200 cavalli di potenza. Una moto che richiede uno sforzo alle braccia simile a quello richiesto da una MotoGP, dunque un test molto probante per capire se Marquez parteciperà al GP del Qatar del 28 marzo.

Taking the Honda RC213V-S for a spin. 🏍@marcmarquez93‘s recovery continues. pic.twitter.com/dLe41sxcII — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) March 16, 2021

Il vaccino e il test sulla pit bike

Negli ultimi giorni, Marc Marquez ha compiuto un vero e proprio tour de force che lo ha visto prima in Spagna venerdì, poi in Qatar nel fine settimana e oggi di nuovo in Spagna per il test del Montmelò. Il pilota della Honda si è recato in Asia per ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid e poi ha fatto rientro in Europa per sottoporsi ad un nuovo test in moto, ossia quello svolto oggi a Barcellona. Venerdì invece aveva girato su una pit bike al Circuito di Alcarras, prendendo per la prima volta confidenza con una moto dallo scorso luglio, mese dell’infortunio occorsogli a Jerez. I miglioramenti di Marquez nelle ultime settimane sono stati così veloci che non è più utopistico pensarlo in pista a Losail, anche se lo stesso spagnolo ha fino a questo momento frenato facili entusiasmi: “non escludo di essere alla prima gara, ma non dico nulla perché in un recupero ci sono sempre alti e bassi“. La rincorsa dunque è già iniziata, Marc Marquez accelera per prendersi il GP del Qatar: già solamente essere a Losail sarebbe una grandissima vittoria.