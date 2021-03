Il ritorno in pista sembra sempre più vicino: primo allenamento in sella per Marquez, ma freniamo l’entusiasmo

Marc Marquez non smette mai di stupire. Nonostante la situazione sembrasse grave e facesse pensare al peggio, ovvero ad una nuova stagione di MotoGp senza il pluri campione del mondo, lo spagnolo sembra invece pronto a tornare in moto.

L’ok dei medici

Ieri è arrivata la notizia che Marc Marquez ha ricevuto l’ok dei medici. Lo spagnolo è stato visitato dai medici che lo hanno operato per la terza volta all’omero destro, presentandosi presso la clinica Ruber Internacional di Madrid con l’obiettivo di ottenere il via libera per la ripresa dell’attività. Sembra che dottor Samuel Antuna (colui che ha eseguito l’intervento lo scorso dicembre) ha certificato la calcificazione dell’osso e ha permesso a Marc Marquez di tornare ad allenarsi in moto. Un ok giunto al termine di un calvario durato ben sette mesi, durante i quali lo spagnolo ha anche pensato di dover smettere a causa dei continui problemi alla spalla.

Il ritorno in sella

Marc Marquez non ha atteso molto prima di tornare in sella. Certo, non parliamo di una moto, ma lo spagnolo della Honda, messo comunque nella entry list provvisoria del Gp del Qatar, nonosatante non sia ancora sicura la sua presenza in pista, è tornato ad allenarsi in bici, su una pit bike. Il recupero di Marquez prevede proprio un percorso graduale prima di poter tornare su una MotoGp, prima della quale dovrà passare da una 600cc e una 1000cc.

Intanto, Marquez è tornato in sella, su una pit bike Bucci, percorrendo circa un’ottantina di chilometri da Cervera, sul circuito di Alcarraàs.

Il vaccino anti-Covid

Intanto, Marquez è atteso nelle prossime ore in Qatar, dove è inziato un programma per vaccinare tutta la famiglia della MotoGp contro il Covid. Marquez dovrebbe volare per il Qatar per essere sottoposto alla prima dose di vaccino Pfizer, mentre dovrebbe ricevere la seconda tra la prima e la seconda gara del Mondiale.