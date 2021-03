Cesaro celebra la ‘Stone Cold’ Steve Austin Week, ma anche il suo tifo sfrenato per la Juventus. In un post sul suo profilo Instagram ‘The Swiss Cyborg’ è stato molto ironico, collegando le sue parole alla settimana dedicata dalla WWE a Steve Austin. “Per il 16 marzo (3:16, il simbolo di Steve Austin, ndr) ho provato a fare un cappuccino particolare – le parole di Cesaro nel suo post social – non sono stato molto bravo, ma ho un altro anno per esercitarmi. Magari la prossima volta farò un teschio”. Chiaro riferimento al programma Steve Austin Broken Skull Sessions, con il prossimo episodio previsto fra la notte di domenica 21 e lunedì 22 marzo in cui sarà ospite Randy Orton, sempre sul WWE Network e immediatamente dopo WWE Fastlane.

LEGGI ANCHE: Si avvicina WrestleMania 37, sui canali ufficiali della WWE parte la ‘Stone Cold’ Steve Austin Week

La maglia della Juventus

Nella foto postata da Cesaro una maglia storica della Juventus, che addirittura risale alla metà degli anni ’80, quando i bianconeri di Giovanni Trapattoni (in panchina) e Michel Platini (in campo) vincevano in Italia e in Europa. La versione gratuita del WWE Network consente ai fan di godere di oltre 15.000 contenuti, spettacoli originali, pay-per-view storici e altro ancora, disponibili gratuitamente e senza utilizzare una carta di credito. Guarda WWE Fastlane, WrestleMania 37 e altro sul WWE Network. Scarica l’app WWE su qualsiasi dispositivo, inclusi TV, console di gioco, telefoni cellulari, tablet e computer.