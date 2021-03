Simbolo della WWE: ieri, oggi e domani. Parte la ‘Stone Cold’ Steve Austin Week, nel giorno del 16 marzo, proprio il memorabile 3:16 che è un simbolo della carriera del Texas Rattlesnake. Una settimana dedicata alla carriera di una delle leggende più importanti della storia della WWE, con contenuti dentro e fuori dal ring per l’emblema dell’Attitude Era.

I match di Stone Cold a WrestleMania

Avvicinati alle due serate di WrestleMania previste per sabato 10 e domenica 11 aprile guardando i match classici di Steve Austin allo Showcase of the Immortals, incluso quello di debutto contro Savio Vega, disponibile sul canale ufficiale YouTube della WWE: https://youtu.be/GVL9E9ns_Ds

Meeting Stone Cold: martedì 16 marzo sul WWE Network

Le WWE Superstar e le Leggende raccontano la loro prima impressione su “Stone Cold”. The Undertaker, Ric Flair, Booker T e altri parlano di una serie di momenti memorabili vissuti con Steve Austin in 30 anni di carriera.

La nascita della Stunner: venerdì 19 marzo sul WWE Network

Scopri le origini della famosa mossa finale di “Stone Cold” Steve Austin e come la leggenda della Stunner continua a rimanere in vita anche oggi attraverso Kevin Owens.

The Best of WWE: Best of “Stone Cold” Steve Austin: Sabato 20 marzo sulla versione gratuita del WWE Network

Il Texas Rattlesnake affronta icone come The Rock, Bret “Hit Man” Hart e The Undertaker in questa collezione di grandi match del passato.

Steve Austin’s Broken Skull Sessions: Randy Orton – Domenica 21 marzo sul WWE Network