Nicolò Zaniolo è finito nuovamente sotto i riflettori, ancora una volta per questioni di cuore.

Dopo il tumultuoso addio con la sua ex Sara Scaperrotta e la love story misteriosa con Madalina Ghenea, ecco che il giocatore della Roma è stato pizzicato a scambiarsi messaggi privati con Nicole Minetti. L’ex consigliera regionale della Lombardia, eletta nella lista del presidente Formigoni, ha pubblicato alcuni messaggi con Zaniolo tra le proprie Instagram Stories.

Nuova fiamma per Zaniolo?

Nicole Minetti ha prima risposto a un follower rivelando che l’unico romano con cui prenderebbe un aperitivo è solo Zaniolo, per poi pubblicare alcuni messaggi privati scambiati con il giocatore della Roma. La Minetti ha solo postato una parte della conversazione, cancellando altri messaggi che nascondono anche un cuore. Nuova fiamma per Zaniolo? Non resta che attendere ulteriori rivelazioni.