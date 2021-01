Nuova puntata della telenovela che coinvolge Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea, questa volta è stata la modella romena a tornare sull’argomento su domanda social di un suo follower.

La show girl infatti è stata stuzzicata sull’ormai famosa frase: “Ti posso baciare tutto il tempo? 25h su 24″, rivoltale dal giocatore giallorosso sui social qualche settimana fa. La risposta aveva scatenato il gossip, con quel ‘Tu che dici?‘ interpretato come l’inizio della nuova relazione tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea.

La smentita

A distanza di alcune settimane, Madalina Ghenea è tornata su quell’argomento, sottolineando di non essere stata lei a rispondere, bensì il suo manager. Queste le sue parole: “io di solito rispondo con i video, in quel caso era una risposta scritta dal mio manager che gestisce la mia pagina Instagram. L’ho lasciata al mio manager Alessandro Riggio perché non avevo tempo e non la so gestire bene. Comunque suggerirei di informarsi prima di parlare di un argomento di cui non si conoscono i dettagli”.