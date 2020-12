Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea sono ufficialmente fidanzati, la conferma è arrivata sui social, grazie a una domanda del giocatore della Roma alla modella rumena.

Quest’ultima ha chiesto ai propri followers di porgerle delle domande e, tra le tante arrivate, ecco spuntare anche quella di Zaniolo: “ti posso baciare tutto il tempo? 25h su 24″. Madalina Ghenea ha risposto in maniera curiosa, taggando il giocatore della Roma e scrivendo: “Te che dici?”. Una replica che ha esaltato Zaniolo, che ha repostato la storia accompagnandola con una faccina innamorata e una con gli occhi a cuoricino.

LEGGI ANCHE: Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea, le prime indiscrezioni sul loro amore

Chi è la nuova fidanzata di Zaniolo

Madalina Ghenea è una modella rumena molto conosciuta in Italia, inizialmente per alcune pubblicità e poi per numerosi videoclip musicali, la show girl ha anche partecipato al film ‘I soliti idioti – Il film‘ oltre che a ‘Youth – La giovinezza‘ di Paolo Sorrentino. Quattro anni fa è salita sul palco di Sanremo insieme a Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele: una vetrina importante che ha aumentato la sua visibilità.