Nicolò Zaniolo ha definitivamente rotto con Sara Scaperotta, sua storica fidanzata con la quale ha chiuso ogni rapporto. Nessuna comunicazione ufficiale, ma nell’era dei social, basta dare una sbirciatina ai profili dei due ex innamorati per capire come la storia sia bella e chiusa.

Entrambi hanno smesso di seguirsi a vicenda e questo già è un indizio bello grosso, dopodiché sono scomparsi anche i likes che i due si piazzavano sotto ogni foto a tempo di record, altro elemento che conferma la fine della relazione. Uno stop che questa volta appare definitivo, dopo quello momentaneo avvenuto lo scorso Capodanno, quando i due erano partiti per Dubai per poi far ritorno 48 ore dopo a causa di un pesante litigio.

Chi è la nuova fidanzata di Zaniolo

Nicolò Zaniolo ha chiuso dunque con Sara Scaperotta, forse perché ha già trovato una nuova fiamma. Secondo le ultime indiscrezioni, pare si tratti di Madalina Ghenea, modella e attrice rumena di 33 anni.

Conosciuta in Italia inizialmente per alcune pubblicità e poi per numerosi videoclip musicali, la show girl ha anche partecipato al film ‘I soliti idioti – Il film‘ oltre che a ‘Youth – La giovinezza‘ di Paolo Sorrentino. Quattro anni fa è salita sul palco di Sanremo insieme a Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele: una vetrina importante che ha aumentato la sua visibilità.

Adesso pare che abbia iniziato una storia d’amore con Zaniolo, come mostrano alcune Instagram Stories pubblicate dal talento della Roma con un disegno simile a quello della Ghenea. Il flirt sembra iniziato, i prossimi giorni potrebbero anche nascondere delle sorprese.