Il prossimo mese di marzo uscirà “Speravo de morì prima“, la serie tv che tratta gli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti.

In queste settimane stanno uscendo alcune anticipazioni, rivelate proprio dal Pupone in alcune clip che riprendono un dialogo con Pietro Castellitto, che nella serie interpreterà proprio il capitano della Roma. In uno di questi video, l’attore chiede a Totti come comportarsi con Spalletti, a cui il Pupone replica con una velenosa frecciatina: “come devi guardarlo? Stai tranquillo, tanto non ti guarda lui. Come ho gestito la situazione? Con serenità“.

La scuola

Interrogato poi da Pietro Castellitto sulle materie preferite a scuola, Totti risponde con il suo solito carico di ironia: “la materia in cui andavo meglio? Educazione fisica, ma anche religione e artistica“. “Quelle importanti”, l’ammissione ironica di entrambi.