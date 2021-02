“L’avrei ammazzata”, Totti e il primo appuntamento con Ilary Blasi: distrutta la portiera della Ferrari

C’è grande attesa per l’uscita di “Speravo de morì prima“, la serie tv che arriverà a marzo su Sky e racconterà la carriera di Francesco Totti, legata solo ed esclusivamente alla maglia della Roma. In attesa di scoprire la sceneggiatura e gli episodi che vedranno il Pupone protagonista, la produzione sta facendo uscire degli spezzoni in anteprima per aumentare la curiosità del pubblico.

La portiera della Ferrari

L’ultimo succulento aneddoto diffuso dalla produzione di ‘Speravo de morì prima‘ riguarda il primo appuntamento tra Francesco Totti e Ilary Blasi, caratterizzato da un episodio davvero divertente. A raccontarlo è proprio l’ex capitano della Roma: “l’ho portata al Fungo, ristorante all’ultimo piano di una torre all’Eur, perché era aperto solo quello! Andai a prendere Ilary a casa con la Ferrari, sotto al ristorante lei aprì il suo sportello e diede una botta forte al muretto… L’avrei ammazzata, ma io ho fatto finta di niente… Ha dato una botta!”.