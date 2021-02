La Serie A non si piega alla coppia Sanremo-Ibrahimovic

C’era grande attesa per conoscere gli orari del venticinquesimo turno di Serie A, che cadrà in concomitanza con una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2021.

La Lega ha ufficializzato oggi il programma ufficiale, non piegandosi alla kermesse canora e nemmeno a… Zlatan Ibrahimovic, ospite d’eccezione dell’edizione di quest’anno. Lo svedese dunque non potrà essere presente il 3 marzo sul teatro dell’Ariston, dal momento che dovrà scendere in campo a San Siro in occasione della sfida tra Milan e Udinese.

Battaglia di audience

La Serie A ha scelto di lanciare il guanto di sfida a Sanremo 2021, piazzando ben sei partite in contemporanea il 3 marzo, in occasione del venticinquesimo turno di Serie A. Una battaglia a colpi di share in vista della quale sarà complicato individuare chi si prenderà la vittoria, obiettivo che entrambe le parti vorranno certamente portare a casa, come una stellina da mostrare sul proprio… palinsesto. Un colpo basso della Serie A, considerando la questione Ibrahimovic, che dovrà ovviamente sottostare al contratto firmato con il Milan, rinunciando a salire sul palco dell’Ariston per una sera, magari ripiegando su una video-call.

Il programma della 25ª giornata

In attesa di sapere chi la spunterà nella cruenta battaglia tra la Serie A e il Festival di Sanremo, previsto dal 2 al 6 marzo, ecco il programma completo della 25ª giornata di campionato:

martedì 2 marzo 2021

ore 18:30, Lazio-Torino

ore 20:45, Juventus-Spezia

mercoledì 3 marzo 2021

ore 18:30, Sassuolo-Napoli

ore 20:45, Atalanta-Crotone

ore 20:45, Benevento-Verona

ore 20:45, Cagliari-Bologna

ore 20:45, Fiorentina-Roma

ore 20:45, Genoa-Sampdoria

ore 20:45, Milan-Udinese

giovedì 4 marzo 2021

ore 20:45, Parma-Inter